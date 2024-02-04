На Чернігівщині попрощалися з льотчиком, який пожертвував життям, щоб знищити колону ворога: тіло не могли повернути майже 2 роки

26 лютого 2022 року 25-річний пілот здійснив виліт, щоб знищити колону окупантів. Коли його підбили, Андрій, замість того, щоб катапультуватись, пожертував життям і спрямував літак, що падав, на ворожу колону.

У місті Бахмач на Чернігівщині попрощалися з 25-літнім льотчиком Андрієм Антиховичем, тіло якого майже два роки не могли повернути додому.

Про це повідомляє міська рада Бахмача.

У ніч з 23 на 24 лютого 2022 року капітан Андрій Антихович перебував на бойовому чергуванні, одним з перших ставши на захист України.

Андрієві на момент загибелі було лише 25 років

26 лютого 2022 року він здійснив бойовий виліт на літаку Су-25 на Херсонському напрямку, виявив ворожі колони та завдав по них успішного вогневого ураження. Тим самим пілот завадив просуванню окупантів на Миколаїв та Одесу. На жаль, ворог влучив у літак.

"І коли постало питання катапультуватись чи знищити ворогів, не вагаючись направив підбитий штурмовик у бік ворожої колони. Капітан загинув на найвищому піку, у розквіті молодих сил", – йдеться в повідомленні міськради.

Тіло хлопця опинилося на окупованій території. Його вдалося повернути лише наприкінці грудня 2023 року.

"Спочатку його було поховано в населеному пункті Антонівка Херсонської області, який поки що знаходиться під російською окупацією", – йдеться в повідомленні міськради. Скоріше за все, йдеться про село Антонівка Скадовського району, бо село Антонівка поблизу Херсона уже деокуповане.

Поховають захисника у Київській області.

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський посмертно нагородив його орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

На сайті президента України також створили петицію про присвоєння Андрію Антиховичу звання Героя України посмертно, яка вже набрала необхідних 25 тисяч голосів. Тепер сім'я чекає на її розгляд та підписання документа главою держави.