На Чернігівщині прикордонники виявили черговий схрон зі зброєю окупантів (фото)

У Чернігівській області прикордонники виявили схрон зі зброєю російських загарбників.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"У Чернігівському районі Чернігівської області спільна міжвідомча група проводить планові контрдиверсійні заходи. Прикордонні кінологи, які входять до складу групи, виявили схрон зі зброєю, маркування якої вказує на її належність до озброєння армії РФ", - йдеться у повідомленні.

Після обстеження прилеглої території вибухотехніки вилучили:

короб зі стрічкою з набоями калібру 7,62 мм (100 штук);

цинк з набоями калібру 7,62 мм (440 штук);

одну ручну протитанкову гранату РПГ-18, три гранати Ф-1 без запалу, одну гранату РГД-5 без запалу, чотири запали УЗРГМ, дві протитанкові міни, а також три постріли до РПГ-7.

Озброєння передали представникам Збройних сил України.

Нагадаємо, на Чернігівщині окупанти облаштували схрон зі зброєю і залишили розтяжку (фото).

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