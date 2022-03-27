На Чернігівщині принаймні дві "Чорнобаївки", окупанти несуть великі втрати - голова ОВА

У Чернігові наразі роблять все можливе, щоб у містян були їжа та ліки.

На Чернігівщині є принаймні дві "Чорнобаївки", де російські окупанти несуть великі втрати.

Про це 27 березня повідомив голова Чернігівської обласної воєнної адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Кожна поважаюча себе область повинна мати свою Чорнобаївку. Чернігівщина велика, тож я бачив тут принаймні дві. Сподіваюся, що скоро їх буде ще більше. Ворог тупий і продовжує нести великі втрати", - сказав він.

Чаус додав, що у Чернігові наразі роблять все можливе, щоб у містян були їжа та ліки.

Нагадаємо, що в Чернігові затримали псевдоволонтера, який безкоштовно отримував гуманітарну допомогу і продавав її. Наприклад, хліб пропонував за 35 гривень.

Який вигляд має Чернігів після російських обстрілів?

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