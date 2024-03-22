На Чернігівщині російський дрон влучив у мікроавтобус з цивільними: що відомо

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини ворожий дрон влучив у мікроавтрбус з цивільними. За попередньою інформацією, постраждали троє людей.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, влучання сталося близько 13:40 п'ятниці, 22 березня. Окрім того, пролунало три вибухи в Семенівці. Попередньо — КАБи.

Нагадаємо, окупаційні війська Росії у ніч проти 22 березня завдали масованого удару по Україні ракетами та дронами. Ворог зокрема цілив і по об'єктах критичної інфраструктури, атакувавши Дніпровську ГЕС у Запоріжжі.

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