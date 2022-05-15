На Чернігівщині спорудили ще одну тимчасову переправу (фото)

У Чернігівській області тривають першочергові роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури.

У Чернігівській області на трасі Р-67 Чернігів – Ніжин – Прилуки – Пирятин завершено спорудження тимчасового об’їзду через один зі зруйнованих мостів у Ніжинському районі. Проїзд цією ділянкою вже відкрито.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Це вже 9-та з 23 пошкоджених споруд (мостів та шляхопроводів), де збудовано тимчасову переправу для відновлення руху.

"Ще на одній ділянці дороги Р-67, на під’їзді до міста Ніжин, тривала ліквідація вибоїн. За цей день дорожники відремонтували 88 кв. метрів покриття", - зазначив він.

Також тривають роботи з покращення проїзду шляхом Р-69 Київ – Вишгород – Десна – Чернігів.

Telegram: В’ячеслав Чаус

Telegram: В’ячеслав Чаус

Нагадаємо, на Чернігівщині розпочинають відновлення медичної інфраструктури.

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