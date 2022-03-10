На Чернігівщині українські захисники захопили 10 робочих танків окупантів

Українські військові продовжують захищати свою землю, рідних та близьких.
На Чернігівщині українські захисники "віджали" нову ворожу техніку - 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину.
Про це повідомляє одне з оперативних командувань ЗСУ.
"Українські військові продовжують захищати свою землю, рідних та близьких від «асвабадітелєй» найкращої, з їхніх слів, армії. Сьогодні на Чернігівщині відбувся бій із силами противника, які переважали українські. В результаті цього бою ми тепер маємо 10 робочих танків, зенітно-ракетний комплекс та броньовану евакуаційну машину", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація