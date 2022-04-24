На Чернігівщині відключатимуть електрику порушникам режиму світломаскування - ОВА

Через загрозу авіанальотів усім, хто не дотримується режиму світломаскування в Чернігівській області, відключатимуть електроенергію.

Порушникам режиму світломаскування відключатимуть електроенергію.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Чернігів, Ніжин Прилуки та всі інші населені пункти перебувають під загрозою ракетних обстрілів та авіанальотів. Яскраве світло в темний період доби у багатоповерхівках є зручним орієнтиром для ворожих навідників та льотчиків", - написав він.

Чаус також нагадав, що користуватись у темний час доби можна лише слабким світлом (ліхтарики, неяскраві настільні лампи тощо) та лише за умови повного затемнення вікон шторами, які не пропускають світло, чи іншими матеріалами.

"У випадку порушення цього правила багатоквартирні будинки та вулиці будуть примусово відключені від електропостачання", - наголосив він.

Нагадаємо, українські прикордонники в Чернігівській області були обстріляні з території РФ.

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