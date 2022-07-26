На Чернігівщині відкрили ще одну тимчасову переправу через зруйнований окупантами міст

Тимчасовий проїзд відкрили біля одного з мостів у Ніжинському районі області.

У Чернігівській області побудували ще одну тимчасову переправу через зруйнований внаслідок бойових дій міст.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Тимчасовий проїзд біля одного з мостів у Ніжинському районі області з’єднує райони Чернігівщини.

"Поновлення цього відрізку дороги вирішує частину логістичних питань. Це важливо для нормального життя регіону", - зазначив він.

Загалом у Чернігівській області пошкоджено понад 1100 км доріг державного та місцевого значення. Зруйновано 30 мостів, але вже на двох третинах вдалося відновити рух транспорту.

Нагадаємо, план відбудови економіки на деокупованій Чернігівщині буде відрізнятись від інших регіонів.

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