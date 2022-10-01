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На Чернігівщині виявили приховану броньовану техніку та набої (фото)

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На Чернігівщині виявили приховану броньовану техніку та набої (фото)

Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії

Схованка була на території однієї з промислових зон Прилуцької громади.

У Чернігівській області під час проведення контрдиверсійних заходів військовослужбовці Нацгвардії України спільно з працівниками СБУ та представниками інших силових структур виявили приховані гранати, набої та броньовану техніку.  

Про це повідомляє Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії.

Зокрема, вдалося виявити приховані гранати Ф-1, міни ТМ-62 та патрони 7,62.

"Також на території було декілька одиниць броньованої техніки: БТР-82, БТР-80 та частково броньований автомобіль "Урал". Схованка була на території однієї з промислових зон Прилуцької громади", - йдеться у повідомленні.

Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії / ©
Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії
Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії / ©
Фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Нацгвардії

Нагадаємо, біля кордонів України перебуває до семи батальйонно-тактичних груп Білорусі.

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