На Чернігівщині виявили уламки "Шахеда": сапери знешкодили бойову частину – відео

Бойова частина ворожого БпЛА під час удару по області не здетонувала.

У Чернігівській області після однієї з нещодавніх атак росіян виявили "Шахед" поблизу житлового масиву. Вибухотехніки знешкодили його бойову частину, яка не здетонувала.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Чернігівській області.

Оглянувши пошкоджений БпЛА, вибухотехніки вилучили бойову частину від корпусу, а потім вивезли її в безпечне місце та знищили шляхом підриву.

Поліція нагадує, що самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів категорично заборонено. У разі їх виявлення необхідно відразу звертатися до поліції або до рятувальників.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська завдали ударів по Україні 27 ударними безпілотниками "Shahed-131/136". Силами ППО було знищено 24 БпЛА.

Читайте також провідні новини дня: