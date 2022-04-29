На Чернігівщині ворог цілить в прикордонників, щоб змусити відійти від рубежів

На Чернігівщині ворог цілить в прикордонників, щоб змусити відійти від рубежів

Російські війська напередодні двічі обстріляли Чернігівщину - вдень прикордонники зафіксували вибухи близько десятка мінометних мін неподалік Семенівки на півночі області.

Також росіяни обстріляли територію поруч із пунктом пропуску Сеньківка, російські військові здійснили близько15 пострілів з автоматичного гранатомета, про це йдеться в ТСН.

На півночі України російські війська без перестану обстрілюють лінію кордону. Б’ють не лише по позиціях прикордонників, дістається і населеним пунктам. Цю тактику російська армія вже протягом восьми років застосовує на Донбасі

Чернігівщина межує з Росією та Білоруссю. У кожної з цих країн, кажуть прикордонники, свій підхід. Із Білорусі до України летять ракети. Із боку Росії - постійно обстрілюють із мінометів та снайперських гвинтівок.

«Слід сказати, що працює безпілотна авіація їх, сьогодні на російській ділянці гелікоптер працював і безпілотна авіація до 15 раз на добу. Він просто без нанесення удару без перетину контролю, облітав вздвож кордону по російській території», - розповідають прикордонники.

Та все ж двічі ракети прилетіли в Сеньківку. Прикордонники стверджують, російська армія обстрілює державну межу, щоб вибити наших прикордонників із місць розташування і таким чином змусити їх відійти подалі од рубежу. « 5 ворожих дронів скинули вибухові пристрої», - зазначають вони.

Російська армія широкомасштабне вторгнення на Чернігівщині почала з обстрілів частин прикордонників. Щоби стримати наступ росіян довелося підірвати автомобільний та залізничний мости через Дніпро. Сусідка Лариса, що живе навпроти підрозділу каже, що раніше їй через це заздрило все село, але 24 лютого дісталося всім. «Я прокинулась від, того що вибух був, клуби вогню за вікном, але я коли вийшла на подвір’я, була така тиша, такий спокій, що я навіть не підозрювала, що тут що сталася якась біда. На мою думку, якщо біда, той якийсь хаос мав би бути, але хлопці діяли так спокійно, злагоджено», - розповідає жінка.

Лариса каже, що в житті ніколи нічого так не чекала, як появи на український прапор у відділі прикордонників, бо попередній зняли рашисти.

Ситуація на північному кордоні: російські війська тричі обстріляли Чернігівську область

Пункти пропуску з Росією та Білоруссю на території Чернігівщини закриті. Росіяни на своїй території облаштували фортифікаційні споруди і їхнє військо там перебуває постійно. А на білоруській стороні, кажуть прикордонники , пересувається бронетехніка. «У вечірній час, нічний час прослуховується важка техніка, їх не видно, ми далі виконуємо визначені бойові завдання, не допустить повторного прориву противника», - твердять прикордонники.

За попередніми даними від обстрілів росіянами вздовж лінії рубежу - ніхто з наших прикордонників не постраждав. Загалом після відступу російської армії з Чернігівщини - прикордонники зафіксували сім обстрілів Чернігівщини з російської території.

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