На Чернігівщині заборонили збирати на брухт пошкоджену і знищену військову техніку

На Чернігівщині заборонили збирати на брухт пошкоджену і знищену військову техніку

Голова області видав наказ.

У Чернігівській області заборонено збирати на брухт пошкоджену чи знищену військову техніку.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації В'ячеслав Чаус.

Зазначається, що він 30 березня видав відповідний указ. За словами очільника області, це необхідно для кращого документування агресії та злочинів російської армії в Україні.

"На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів", - йдеться у повідомленні Чауса.

Як повідомлялося, станом на 31 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 17,5 тисячі осіб. Зокрема, окупати втратили 614 танків, 1201 автомобіль, 135 літаків, 1735 бових броньованих машин тощо.

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