На Чернігівщині залізничник підірвався на ворожій міні і загинув

Загиблий працював монтером колії Чернігівської дистанції колії у філії "Південно-Західна залізниця".

Залізничник із села Льгів Чернігівської області підірвався на міні, повертаючись з роботи.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.

"Сергій Круковський працював монтером колії Чернігівської дистанції колії у філії «Південно-Західна залізниця». Сергій мешкав в селі Льгів, яке перебувало в окупації ворогом тривалий час. Село було звільнено, але вороги позалишали в селі багато мін, і Сергій підірвався на одній з них по дорозі додому після роботи. Йому було всього 37 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Харкова троє саперів загинули під час розмінування.

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