Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На Чернігівщині залізничник підірвався на ворожій міні і загинув

На Чернігівщині залізничник підірвався на ворожій міні і загинув

Дата публікації
Перегляди
519
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Чернігівщині залізничник підірвався на ворожій міні і загинув

Укрзалізниця

Загиблий працював монтером колії Чернігівської дистанції колії у філії "Південно-Західна залізниця".

Залізничник із села Льгів Чернігівської області підірвався на міні, повертаючись з роботи. 

Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram. 

"Сергій Круковський працював монтером колії Чернігівської дистанції колії у філії «Південно-Західна залізниця». Сергій мешкав в селі Льгів, яке перебувало в окупації ворогом тривалий час. Село було звільнено, але вороги позалишали в селі багато мін, і Сергій підірвався на одній з них по дорозі додому після роботи. Йому було всього 37 років", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Харкова троє саперів загинули під час розмінування.

Читайте також:

Волонтер із Чернігова розповів про потреби міста, а ведуча ТСН зголосилася допомогти їх вирішити

Волонтер із Чернігова розповів про потреби міста, а ведуча ТСН зголосилася допомогти їх вирішити
Наступна публікація