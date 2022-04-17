На Чернігівщині залізничник підірвався на ворожій міні і загинув

Загиблий працював монтером колії Чернігівської дистанції колії у філії "Південно-Західна залізниця".
Залізничник із села Льгів Чернігівської області підірвався на міні, повертаючись з роботи.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у Telegram.
"Сергій Круковський працював монтером колії Чернігівської дистанції колії у філії «Південно-Західна залізниця». Сергій мешкав в селі Льгів, яке перебувало в окупації ворогом тривалий час. Село було звільнено, але вороги позалишали в селі багато мін, і Сергій підірвався на одній з них по дорозі додому після роботи. Йому було всього 37 років", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, поблизу Харкова троє саперів загинули під час розмінування.
Читайте також:
- Поблизу траси Київ-Чернігів підірвався чоловік, який наїхав на протитанкову міну (фото)
- У Чернігівській області легковик підірвався на міні: загинув водій
- В Охтирському районі на протитанковій міні окупантів підірвався автомобіль із бригадою працівників "Сумиобленерго"