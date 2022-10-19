На Чернігівщині затримали агента РФ, який збирав координати українських "центрів ухвалення рішень"

Служба безпеки України встановили місцезнаходження і затримали у Чернігівській області російського агента, який збирав розвіддані про дислокацію "центрів управління" ЗСУ та СБУ, координати місцевих органів влади та лікарень.

Затриманим є мешканець Сєвєродонецька, який декілька років тому переїхав до Чернігівської області і отримав статус внутрішньо переміщеної особи.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Отримані відомості росіяни планували використати для масованих повітряних ударів по держустановах та соціальних об’єктах.

"На початку повномасштабного вторгнення він був завербований спецслужбами РФ. У поле зору агресора потрапив через свою прокремлівську позицію і неодноразові висловлювання на підтримку збройної агресії РФ проти України", - йдеться у повідомленні.

До виконання ворожих завдань зловмисник приступив уже після звільнення Чернігівської області від окупантів.

За вказівкою свого московського куратора він здійснював фотофіксацію українських об’єктів з прив’язкою до місцевості та позначав їхню геолокацію на електронних картах. Далі він передавав агресору відповідні матеріали через анонімні месенджери. За виконання цих "доручень" зловмисник отримував гроші з Росії.

"Співробітники СБУ задокументували факти збору ворожим поплічником відомостей про розташування прикордонної застави та декількох блокпостів українських захисників поблизу держкордону. Під час обшуків правоохоронці виявили у нього мобільний телефон із доказами листування з російським "куратором", - повідомляють правоохоронці.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зрадники України

СБУ затримала мешканця Бучі, який допомагав російським військам під час окупації, а потім хотів "замаскувати" свої злочини, вступивши в добробат. Цей зрадник брав участь у каральних рейдах рашистів і допомагав виявляти та вбивати учасників руху спротиву.

У Черкасах суд виніс вирок жінці, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.

Служба безпеки України також ідентифікувала 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів так званих "МВД" і "Генпрокуратури" РФ у Луганській області.

У Покровському районі Донецької області правоохронці затримали прихильницю путінської армії. Зрадниця інформувала ворога про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.

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