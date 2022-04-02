На Чернігівщині затримали громадянина РФ, який працював корегувальником вогню

Зловмисник співпрацював з окупантами.
Співробітники карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали громадянина РФ, який працював корегувальником вогню.
Про це повідомляється на офіційному сайту Національної поліції.
Зловмисник переїхав жити до України 2014 року, а в перші дні вторгнення РФ на територію України він оселився поблизу Чернігова.
Поліція з’ясувала, що росіянин коригував ворожу обстріли та "здавав" місцевих мешканців окупантам.
Разом з тим, працівники поліції під час обшуків знайшли в його будинку вибухівку та цинк з боєприпасами.
Наразі зловмисника передали СБУ для подальшого встановлення всіх обставин його злочинної діяльності.
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