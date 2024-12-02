На Чернігівщині затримали жінку, яка передавала ворогу дані про військові об'єкти

Підозрювана за гроші фіксувала військові цілі, використовуючи додаток, який додавав до фото та відео інформацію про час і місце зйомки.

У Чернігові затримано жінку, яка шпигувала для ворога, передаючи інформацію про військові об'єкти. Місцевій жительці висунуто підозру у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у жовтні 2024 року вона почала контактувати з представником Росії через Telegram, погодившись збирати дані про військові об'єкти Чернігова.

Підозрювана, отримуючи гроші, використовувала спеціальний додаток для фіксації військових цілей, додаючи до фото та відео інформацію про час і місце зйомки. Ці матеріали вона передавала через месенджер, а кошти отримувала на криптовалютний гаманець.

Крім того, жінка планувала придбати портативну відеокамеру для стеження за об'єктами та передачі даних про дії ЗСУ в реальному часі.

Однак її злочинну діяльність було вчасно викрито. Під час обшуку у жінки вилучено камеру та мобільний телефон із доказами її співпраці з ворогом.

Жінці обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Досудове розслідування триває за підтримки Управління СБУ в Чернігівській області.

Нагадаємо, СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб.

Читайте також: