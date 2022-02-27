На Чернігівщині жителі вийшли надвір, щоб зупинити російські танки (відео)

Окупанти відмовилися говорити з місцевим населенням.

У місті Корюківка в Чернігівській області люди вийшли на вулиці, аби зупинити російських окупантів, які просувалися містом на танках.

"Де і в якій країні Ви бачили такий приклад особистої мужності, безстрашності та героїзму?! Російські окупанти - на вас виродків тут не чекають!", - йдеться в в дописі до відео, опублікованому в Telegram-каналі радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню: