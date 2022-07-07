На Чернігівщині знайшли схрон з боєприпасами російських окупантів

У Чернігівській області правоохоронці виявили схрон з боєприпасами армії держави-загарбниці Росії.

Знахідку виявили на місцевості, де базувалися російські окупанти. Зокрема, знайшли РПГ-26 та постріли до нього, гранату "Ф-1", а також понад 600 набоїв різного калібру.

Про це повідомили у Telegram-канал Державної прикордонної служби України

Встановлено, що боєприпаси належать 35-тій окремій гвардійській мотострілецькій бригаді. Її місце дислокації - це Алтайському краї Російської Федерації - військова 41659, що у місті Алейськ.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Як повідомлялося раніше, українські прикордонники виявили у Крюківському та Чернігівському районах ворожі арсенали. Окупанти залишили на своїх позиціях гранати, димові шашки та гранатомети.

Читайте також: