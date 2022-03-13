На Чернігівщині ЗСУ розгромили ще один підрозділ російських окупантів – фото

На Чернігівщині ЗСУ розгромили ще один підрозділ російських окупантів – фото

Українські військові отримали у свій доступ документи ворогів.

Збройні Сили України у Чернігівській області знищили підрозділ 80-го полку російських окупантів.

Також у розпорядженні українських військових опинилися й документи ворога. Зокрема, таблиця позивних російських окупантів.

У ЗСУ повідомляють, що друга за потенціалом армія використовує для зв'язку рації китайського виробника "Баофенг".

Нагадаємо, тим часом харків тримає оборону. ЗСУ завдають втрат противнику і не дають просунутися вперед. Протягом минулої доби, 13 березня, російські окупаційні війська завдали близько 50 артилерійських, мінометних та обстрілів по житлових районах Харкова, Чугуєва, Ізюма, Рогані.

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