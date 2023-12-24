На Чернігівщині росіяни атакували з дрона людей під час роздавання хліба (фото)

Минулося без жертв та постраждалих.

Російська армія атакувала з дрона жителів одного з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району, яким привезли хліб.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Чернігівській області.

Обстріл стався під час роздавання хліба в центрі села. З людей ніхто не травмувався, осколками пошкодило легковий автомобіль з хлібом.

Фото: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 438 КК України (Порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, окупанти скинули боєприпас на цивільних на Херсонщині. В результаті атаки загинула одна людина.

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