На Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках - фото наслідків
Два прильоти у Корюківці влучили в будівлю Центру дитячої творчості, спричинивши пожежу.
Ворог цієї ночі атакував Чернігівську область безпілотниками типу «Герань». Два прильоти сталися у місті Корюківка, де дрони влучили у будівлю Центру дитячої та юнацької творчості, спричинивши пожежу.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
У самому Чернігові ворожий дрон поцілив у дачний масив, пошкодивши один із будинків.
«У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок.
Усього за минулу добу 13 обстрілів — 23 вибухи», — розповів він про наслідки.
