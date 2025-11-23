ТСН у соціальних мережах

На Чернігівщині російські дрони влучили по центру дитячої творчості і житлових будинках - фото наслідків

Два прильоти у Корюківці влучили в будівлю Центру дитячої творчості, спричинивши пожежу.

Наслідки атака

Наслідки атака / © ДСНС

Ворог цієї ночі атакував Чернігівську область безпілотниками типу «Герань». Два прильоти сталися у місті Корюківка, де дрони влучили у будівлю Центру дитячої та юнацької творчості, спричинивши пожежу.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

У самому Чернігові ворожий дрон поцілив у дачний масив, пошкодивши один із будинків.

«У Чернігові ворожий дрон поцілив по дачному масиву. Пошкоджений будинок.

/ © ДСНС

© ДСНС

Усього за минулу добу 13 обстрілів — 23 вибухи», — розповів він про наслідки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі в ніч на 23 листопада внаслідок атаки пошкоджено п’ять житлових будинків, вибито близько 200 вікон, а в одній будівлі пошкоджено покрівлю.

