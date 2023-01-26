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На черзі літаки: США та країни Європи обговорюють постачання винищувачів Україні, - Politico

Автор
Христина Головчак
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На черзі літаки: США та країни Європи обговорюють постачання винищувачів Україні, - Politico

Повітряні сили ЗСУ

Наступним кроком після отримання танків можуть стати винищувачі

США та європейські країни обговорюють постачання винищувачів Україні. Прогнозовано, що дебати будуть ще більш складні, ніж навколо танків.

Про це пише Politico.

Як передає видання, отримання танків для України було лише початком. Зараз набирають обертів дебати про постачання винищувачів. 

"Наступним природним кроком будуть винищувачі", – йдеться у повідомленні.

Отримання винищувачів для України буде ще важчим процесом. Західні чиновники та дипломати вбачають потребу у такій допомозі. Утім побоюються, що це може призвести до ескалації конфлікту.

"Там є червона лінія, але минулого літа у нас була червона лінія по HIMARS, та вона зрушила. Потім це були бойові танки, і це теж рухається", - пише джерело.

Вопке Хукстра, міністр закордонних справ Нідерландів, заявив, що його уряд розгляне можливість постачання винищувачів F-16. Напередодні Словаччина підтвердила, що готова передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 та дозволити зробити це іншим країнам.

Вчора, 25 січня, Німеччина погодилася надати Україні бойові танки "Леопард". Про це офіційно оголосив німецький уряд після того, як напередодні інформацію поширили німецькі ЗМІ.

У відповідь Росія заявила, що Німеччину нібито змусили ухвалити це рішення, погрожуючи "міжнародною ізоляцією в разі відмови".

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Дата публікації
Перегляди
2858
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