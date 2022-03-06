"На чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві": Зеленський про силу світу для закриття неба України від ракет РФ

"На чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві": Зеленський про силу світу для закриття неба України від ракет РФ

За словами президента, Україні потрібні літаки.

Світ має силу, щоб закрити небо України від російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів.

Про це у відеозверненні у неділю, 6 березня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"На чиєму боці світ, той ніколи не впаде у темряві. Світ має силу, щоб закрити небо України від російських ракет, для російських бойових літаків, гвинтокрилів. Якщо хтось все ще сумнівається, то Україні потрібні літаки. Насправді це просто, коли маєш волю, щоб зробити небо безпечним. Небо України, небо Європи", - зазначив він.

Своєю чергою у телеграм-каналі Верховної Ради України закликали українців поширювати у Twitter серед лідерів Євросоюзу публікацію з закликом закрити небо над країною задля захисту дітей.