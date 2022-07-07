"На чому воюватимуть?": Жданов заявив, що Росія не зможе кинути все населення на війну

Попри те, що населення Росії становить 140 млн осіб, влада країни не зможе ними скористатися у війні проти України. Адже там вже і так воює весь склад оперативного резерву.

В Росії залишається ще 17 млн безумовного резерву – військовозобов’язані, але й їх не так легко буде кинути в бій, адже їм буде нічим та ні на чому воювати.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів в ефірі свого YouTube-каналу 7 липня.

"Росія не зможе скористатися своїми 140 мільйонами населення. У них оперативний резерв – 2 млн людей. Тобто це ті, кого не треба вчити, кого достатньо переодягти і поставити в стрій, люди з бойовим досвідом і так далі. Вони його вже весь перелопатили. Весь. І всі, хто погодилися їхати на війну, вони всі тут, повірте. Вони тут або в складі найманих компаній приватних, або в якості найманців – уже контрактники, які підписали контракт", – пояснив Жданов.

"Далі в них залишається ще 17 млн безумовного резерву, тобто 17 млн військовозобов’язаних, яких можуть поставити в стрій. Але щодо зброї, я б тут посперечався, бо вони зіштовхнулися з великою проблемою навіть наявності автоматів. На сьогодні РФ для мобілізованих на території України знімає зі зберігання автомати ППШ-41 і гвинтівки Мосіна видавали. Були такі випадки. Так, можливо, там вони стрілецької зброї ще наберуть, але річ у тім, що техніка не дожила до наступної війни – та, що на зберіганні", – розповів військовий експерт.

Він додав, що зняті зі зберігання техніка й озброєння у дуже поганому стані, а з ремонтом в РФ на сьогодні проблеми через низку причин.

"Тому так – 140 млн людей, так – 17 млн мобілізаційного резерву, але на чому він воюватиме?" – поставив риторичне запитання Жданов.

Нагадаємо, 7 липня в міноборони Росії оголосили, що беруть оперативну "паузу" у війні проти України.

ЗСУ відправили на той світ ще 150 рашистів разом з технікою

Читайте також: