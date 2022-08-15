На чому зосередилось корабельне угруповання ворога у Чорному та Азовському морях: Генштаб дав відповідь

Одна з цілей ворожих кораблів - ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

У Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 15 серпня.

"На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів по лінії зіткнення та в глибині оборони з метою недопущення перегрупування українських підрозділів та створення ними сприятливих умов для проведення контрнаступу", - йдеться у зведенні.

У Генштабі повідомили, що ворог завдав авіаційних ударів неподалік Андріївки, Мирного, Благодатного і Лозового.

Нагадаємо, ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського.

Маляр: ворожі кораблі не будуть заходити, а якщо будуть провокації, "Нептуни" і "Гарпуни" дадуть відсіч

Читайте також: