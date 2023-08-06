В окупованому Генічеську пролунали сильні вибухи: окупанти пишуть про "прильоти" по мостах (фото)

У неділю, 6 серпня, у тимчасово окупованому Генічеську та в районі Чонгарського мосту пролунали сильні вибухи. Місцеві гауляйтери бідкаються на удари по "транспортній інфраструктурі".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Місцеві жителі пишуть, що сильні вибухи пролунали у Генічеську. За непідтвердженою інформацією прилетіло в районі Генічеських мостів, які ведуть на Арабатську Стрілку. Зокрема російські гауляйтери окупованих територій України визнають "прильот" по Чонгарському мосту.

Вибухи в окупованому Генічеську / Фото: Фото з соціальних мереж

Наразі наслідки ударів невідомі. Місцеві публікують у соціальних мережах фото, на яких видно дим. Також гауляйтери повідомляють, що КПП "Чонгар" тимчасово закритий для проїзду.

Нагадаємо, Сили оборони України продовжують руйнувати логістику ворога на лівому березі Херсонщини. Наприкінці липня було влучення у Чонгарський міст, через який ворог постачає озброєння.

Читайте також: