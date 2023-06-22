На чотирьох напрямках тривають важкі бої: у Генштабі назвали найгарячіші ділянки фронту

Протягом минулої доби противник завдав ракетного та 44 авіаційних ударів. Зокрема, застосовано шість іранських ударних БпЛА Shahed. Усі було знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Леонівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине Сумської області.

На Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку агресор завдав авіаційних ударів біля Новоєгорівки і Білогорівки Луганської області та Сіверська - Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів біля Дружківського, Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни завдали авіаударів неподалік Авдіївки, Сєверного та Первомайського. Ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямку агресор завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Водночас, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар'їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаударів біля Новомихайлівки та Золотої Ниви.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог завдав авіаційних ударів у районах Левадного, Преображенки, Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Новоочеретувате, Нескучне, Благодатне, Макарівка, Сторожеве, Зелене Поле, Темирівка, Новопіль, Бурлацьке Донецької області; Левадне, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Новоолександрівка, Дудчани, Качкарівка, Шляхове, Козацьке, Миколаївка, Бургунка, Іванівка, Садове, Придніпровське, Наддніпрянське, Молодіжне, Зимівник, Білозерка, Ромашкове, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 - по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.