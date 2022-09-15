На човнах плавають вулицями: на Банковій розповіли, як Кривий Ріг оговтується від масованого ракетного удару РФ (фото)

У результаті ракетного удару у Кривому Розі підтоплено 112 будинків. Рівень води в річці Інгулець вже почав знижатися.

Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко у телеграм-каналі.

"Ніч в Кривому Розі після ударів російськими ракетами. 112 будинків підтоплено. Співчуваю сім'ям, та головне, що живі і здорові! Місцева влада організувала чотири пункти збору громадян для евакуації у безпечну зону. А рятувальники врятували 11 осіб", - написав він.

Тимошенко нагадав, що виток об'ємів води сягнув 100 м кубічних. Внаслідок такого прориву, рівень води в річці Інгулець підвищився від 100 см до 190 см.

"Розуміючи проблему, для пониження рівня води довелося підривати частину гідротехнічних споруд, нижче за течією. Після виснажливих робіт цієї довгої ночі, вдалося поставити перший затвір-шандор і зафіксували зниження рівня води на всіх ділянках на 4-6 см. Після встановлення другого затвору рівень води в річці вже знизився на 40 см", - додав Тимошенко.

За його словами, наразі рятувальники працюють над повною локалізацією витоку. Ситуація контрольована і вже найближчим часом проблему буде усунено.

"Немає таких ракет, які б могли поцілити в наше бажання перемогти", - додав заступник голови ОПУ.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області всю минулу ніч боролися з наслідками російського ракетного удару. Там "приборкували" воду, яка розлилася після атаки по гідротехнічним спорудам міста.

На ракетний терор відреагував президент України Володимир Зеленський, який заявив, що ця атака армії РФ буде ще однією причиною того, чому Росія програє. У традиційному зверненні український президент звернувся російською мовою до окупантів, які завдали ракетних ударів по Кривому Рогу, і назвав їх слабаками, негідниками та терористами.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.