"На цій фото 4 людини загинуло": сусіди багатоповерхівки в Дніпрі показали, як разом зустрічали Новий рік

Сім'ї, що жили по сусідству в будинку в Дніпрі, який зруйнувала російська ракета, разом зустрічали Новий рік. Чотири людини з тих, хто був за цим святковим столом, загинули.

Про це на свої сторінці в Instagram розповіла Ольга Кореновська, яка втратила чоловіка.

"Ми разом зустрічали Новий рік... Сусіди 8 і 9 поверх. На цій фото чотири людини загинуло (мій чоловік, чоловік і дружина та дівчинка 15 років). Діти залишилися сиротами. А інші діти залишились без батька", - написала Ольга.

Жінка разом із двома дітьми перед вибухом вийшли на вулицю. Сім'я залишилася без житла - у них вціліла лише кухня.

У Мережі показали щемливе відео, як родина Кореновських святкує день народження доньки у себе вдома. Воно було зняте за якийсь час до трагедії. На ньому загиблий Михайло, його дружина та двоє дітей задувають свічки на святковому торті на кухні.

Серед загиблих на опублікованій фото також 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух. Вона навчалася в дев'ятому класі.

Фото: Ольга Кореновська

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