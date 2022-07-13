На цьому етапі війни Кремль зосередиться на захопленні Слов'янська і Краматорська: розвідка Британії

На нинішньому етапі війни держава-терористка Росія зосередиться на захопленні міст у Донецькій області.

Протягом наступного тижня російські окупаційні війська, ймовірно, зосередяться на взятті кількох невеликих містечок Сіверська та Долини. Таким чином вони хочуть підступитися до Слов'янська та Краматорська. Саме ці два міста - основні цілі Кремля на нинішньому етапі війни.

Про це повідомляє розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Тwitter.

Британські аналітики стверджують, що країна-агресорка продовжує намагатися підірвати легітимність української держави, а також консолідувати власне управління та адміністративний контроль над окупованими територіями.

"Нещодавно це включало ініціативу побратимства російських і українських і регіонів для розвитку постконфліктних адміністрацій і указів, які полегшать українцям отримання російського громадянства", - йдеться у повдомленні розвідки.

Також зазначається, що антиросійські настрої на окупованих територіях призводять до нападів на російських чиновників та колаборантів. Самопроголошена "адміністрація" Великого Бурлука на Харківщині визнала, що один із її керівників загинув 11 липня внаслідок підриву автомобіля.

"Ймовірно, напади на чиновників посиляться та збільшуватимуть і без того значні виклики, з якими стикаються російські окупанти. Тиск на скорочені військові формування РФ на окупованих територіях посилюватиметься", - наголошують у британській розвідці.

Як повідомлялося, російські окупанти намагаються проводити наступальні дії на сході та півночі України. Втім, на деяких напрямках штурм військ країни-агресорки був абсолютно безуспішними. Зокрема, йдеться про наступ на північ від Слов'янська, на схід від Сіверська та штурм на північ від Харкова, повідомляють в ISW.

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