"На цьому його політична кар'єра закінчиться": Піонтковський про глухий кут, в якому опинився Путін

В очільника Кремля Володимира Путіна залишилося два-три місяці до того, як його політична кар'єра закінчиться.

Таку думку висловив аналітик, політолог Андрій Піонтковський, передає УНІАН.

"У Путіна залишилося два-три місяці до того, як прийде вся ця армада, яка зараз готується, на якій навчаються українські військовослужбовці в Німеччині, Польщі, Америці. Кінець Путіна змалював генерал Залужний ще в своєму знаменитому інтерв'ю: "Я стою у 84 кілометрах від міста Мелітополя, я готовий пройти цей шлях, але для цього мені потрібно 300 танків...". Ось отримав він 300 танків, 600 бронетранспортерів, 700 гаубиць і літаки отримає, візьме Мелітополь, обрушить системи російської оборони, вийде на узбережжя, Крим і окуповані частини Херсонської області перетворяться на величезний котел. І ті ж генерали, які прийшли в ніч з 10 проти 11 січня до Путіна, прийдуть до нього ще раз. І на цьому його політична кар'єра закінчиться", - сказав експерт.

За його словами, цей "міні-переворот" дуже важливий.

"Це була репетиція закінчення війни. Це фундаментальна зміна співвідношення сил у путінському гадюшнику, коли Герасимов взяв його за горло і змусив повернути до влади. Це дуже важлива подія", - сказав Андрій Піонтковський.

Додамо, раніше повідомлялося, що очільник Кремля пригрозив після того, як експрем'єр попередив, що війна для РФ буде "цілковитою катастрофою" під час "дуже тривалої" розмови в лютому 2022 року.

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