На цвинтарі Дніпра знайшли фрагмент російської ракети (фото)

У Дніпрі на одному з цвинтарів було знайдено фрагмент російської ракети. Її вже вилучили вибухотехніки для знешкодження.

Про це телеграм-канал "Дніпро Оперативний | війна" повідомив 22 січня.

"На одному з цвинтарів Дніпра знайшли фрагмент російської ракети. Снаряд впав прямісінько на могилу, пошкодивши могильну плиту", – вказано в заяві.

Автори повідомлення додали, що вибухотехніки вилучили фрагмент ракети для знешкодження.

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Фрагмент російської ракети на цвинтарі у Дніпрі / Фото: телеграм-канал "Дніпро Оперативний | війна"

До слова, в ніч проти 22 січня в небі над Дніпропетровською областю сили ППО збили три російські безпілотники-камікадзе.

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