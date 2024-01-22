На цвинтарі Дніпра знайшли фрагмент російської ракети (фото)

Ворожа ціль впала прямісінько на могилу, пошкодивши плиту.
У Дніпрі на одному з цвинтарів було знайдено фрагмент російської ракети. Її вже вилучили вибухотехніки для знешкодження.
Про це телеграм-канал "Дніпро Оперативний | війна" повідомив 22 січня.
"На одному з цвинтарів Дніпра знайшли фрагмент російської ракети. Снаряд впав прямісінько на могилу, пошкодивши могильну плиту", – вказано в заяві.
Автори повідомлення додали, що вибухотехніки вилучили фрагмент ракети для знешкодження.
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До слова, в ніч проти 22 січня в небі над Дніпропетровською областю сили ППО збили три російські безпілотники-камікадзе.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Шахеди” вночі намагались виснажити ППО! Ігнат і Гуменюк з подробицями
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