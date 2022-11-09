На деокупацію необхідний час: у ГУР розповіли, скільки росіян обороняють Херсон

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що українським військовим потрібен час, щоб відбити тимчасово окупований Херсон.

Про це він сказав в інтерв'ю La Repubblica.

Він пояснив, навіщо окупаційні війська евакуювали мирних жителів.

"По-перше, тому що так легше вести бойові дії. По-друге, щоб відсікти інформацію, яку ми отримуємо від партизанів. По-третє, тому що вони дотримуються принципу Радянського Союзу: депортація населення. Будуть введені буряти, щоб цей край став не тільки проросійським, а й повністю російським. Те саме зробили в Криму з татарами", – розповів представник розвідки.

За словами Скібіцького, наразі відомо, що Херсон обороняють від 30 до 50 тисяч окупантів.

Ситуація на Херсонщині

Російські окупанти зосереджують велику кількість плавальних засобів неподалік тимчасово окупованого Херсона. Про це свідчать нові супутникові знімки.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що армія РФ, можливо, готується залишити тимчасово окупований Херсон, але вони не відступлять просто так. На лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони.

Тим часом на правому березі Херсонської області одразу кілька мостів у тилу окупантів раптом підірвалися. Окупанти заявляють, що знищують ці мости, аби ускладнити просування ЗСУ.