На деокупованих територіях Харківщини розпочнуть відновлення інфраструктури та підготовку до зими

На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області у найближчий час розпочнуть відновлення інфраструктури та підготовку до зими.

Про це 9 вересня повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На деокупованих територіях у нас попереду дуже багато роботи. Наразі ще триває зачистка, у звільнені населені пункти повертається поліція та інші служби, відновлюється робота органів державної влади, надається допомога населенню", - написав він.

Голова ОВА додав, що в останні дні ворог збільшив інтенсивність ударів по Харкову та населених пунктах області. Є жертви серед цивільного населення.

"Активізація окупантів пов'язана перш за все з успіхами ЗСУ, які зараз звільняють територію області. Наші воїни дуже мотивовані і не залишать ворогу жодного шансу. Ворог деморалізований та тікає з нашої землі. Ми маємо серйозні успіхи на Балаклійському напрямку та на інших напрямках, але зараз говорити про це ще рано", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, Збройні сили України просунулися майже на 50 км за 3 дні на Харківщині.

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