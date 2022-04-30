На деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет - Федоров

Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет на деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей.
Нещодавно один комплект системи з’явився в одному з найбільш зруйнованих сіл Чернігівщини.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, в Україні є приклади того, як за допомогою одного комплекту обладнання Starlink відновили зв’язок одразу для п’ятьох сіл. Система, яку нашій країні передав Ілон Маск, працює для обʼєктів соціальної інфраструктури: школ, лікарень, сільських рад, пожежних частин.
“Цього тижня ми передали комплект Starlink у Киїнку — одне з найбільш зруйнованих сіл Чернігівщини. Там знищені та пошкоджені десятки будинків, школа, дитячий садок. Але життя в селі відновлюється”, - наголосив Михайло Федорів.
Нагадаємо, що росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР".
Читайте також:
- Російська ракета вдарила по промзоні на Дніпропетровщині
- Аби вбивати мирне населення: росіяни у Луганській області маскуються під українські війська
- У Запорізькій області забороненили рух через Кам’янське на Василівку