На деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет - Федоров

На деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет - Федоров

Starlink допомагає відновлювати мобільний інтернет на деокупованих територіях Київської та Чернігівської областей.

Нещодавно один комплект системи з’явився в одному з найбільш зруйнованих сіл Чернігівщини.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, в Україні є приклади того, як за допомогою одного комплекту обладнання Starlink відновили зв’язок одразу для п’ятьох сіл. Система, яку нашій країні передав Ілон Маск, працює для обʼєктів соціальної інфраструктури: школ, лікарень, сільських рад, пожежних частин.

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“Цього тижня ми передали комплект Starlink у Киїнку — одне з найбільш зруйнованих сіл Чернігівщини. Там знищені та пошкоджені десятки будинків, школа, дитячий садок. Але життя в селі відновлюється”, - наголосив Михайло Федорів.

Нагадаємо, що росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР".

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