На деокупованих територіях триває відновлення критичної інфраструктури - ОП

Станом на 10 травня від російських загарбників звільнили понад 1 000 населених пунктів в Україні.
В українських містах та селах триває відновлення критичної інфраструктури. ЗСУ звільнили від російських загарбників вже 1 003 населених пункти в Україні.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
На деокупованих територіях розгорнута робота гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС.
Так, у 650 населених пунктах відновили газопостачання, електроенергію забезпечено у 83% населених пунктів.
Водопостачання та водовідведення – у 60% населених пунктів.
Роботу АЗС відновлено у 49% населених пунктів, послуги мобільного звʼязку та інтернету відновлено у 720 населених пунктах.
Банки працюють у 300 населених пунктах, "Укрпошта" відновила надання своїх послуг майже у 800 населених пунктах.
Автомобільне сполучення відновлено на 70%, залізничне – на 42%.
Розмінування територій вже проведено у 224 населених пунктах.
Нагадаємо, Кирило Тимошенко раніше заявляв, що в Україні не збавлятимуть темпи відбудови, адже люди не можуть жити на руїнах.
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