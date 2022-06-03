На деокупованих територіях знову зі світлом 85% родин - Шмигаль

На деокупованих територіях знову зі світлом 85% родин - Шмигаль

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну енергетики повернули світло для більш ніж 4,5 млн українців.

На деокупованих територіях знову зі світлом 85% родин.

Про це повідомив прем’єр міністр країни Денис Шмигаль.

За його словами, на Київщині вже всі населені пункти з газом. Раніше постачання блакитної енергії було зірвано військовими РФ, які окупували частину території.

Зараз тривають ремонтні роботи на Чернігівському водоканалі – на трьох із п’яти водонасосних станціях.

“Складна ситуація. У майже третини міста води немає, тому Уряд власне і виділив 150 млн грн, аби максимально швидко розв’язати цю проблему. Також відновлено водопостачання та водовідведення в Ірпіні, Бучі, Гостомелі та Ворзелі. Почали ремонт котелень. Російські війська їх зруйнували більше двохсот. Зараз завершуємо роботи з відновлення на 37. Будемо рухатися далі в міру безпекової ситуації”, - наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що під час підготовки до опалювального сезону Уряд ухвалив рішення про те, що ТЕЦ, ОСББ та інші виробники тепла отримуватимуть газ за фіксованою ціною в розмірі 7 400 гривень за тисячу кубів. Це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи.

Нагадаємо, що морські піхотинці знищили танк окупантів з української "Стугни-П" та зняли це на відео.

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