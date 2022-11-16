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На деокупованій частині Херсонщини у трьох населених пунктах відновили електропостачання

Автор
Денькович Ярослава
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На деокупованій частині Херсонщини у трьох населених пунктах відновили електропостачання

Фото: Associated Press

На звільнених територіях Херсонської області поступово відновлюють роботу об'єктів критичної інфраструктури.

На деокупованій частині Херсонщини повернули електропостачання до трьох населених пункти – Великої Олександрівки, Новодмитрівки та Старосілля.  

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На деокупованій Херсонщині продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Маємо черговий гарний результат", - йдеться у повідомленні. 

За його словами, зі світлом тепер 1740 українців.

"Робота з відновлення тривають, кожен населений пункт Херсонщини неодмінно буде зі світлом. Енергетики працюють над цим цілодобово", - резюмував очільник ОВА.

Ситуація на Херсонщині

Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.

У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів.

СБУ затримала у Херсоні російського окупанта, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця. 

Поліція також продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів на Херсонщині. Наразі відомо про 414 злочинів.

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Дата публікації
Перегляди
319
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