На деокупованій частині Херсонщини у трьох населених пунктах відновили електропостачання

На звільнених територіях Херсонської області поступово відновлюють роботу об'єктів критичної інфраструктури.
На деокупованій частині Херсонщини повернули електропостачання до трьох населених пункти – Великої Олександрівки, Новодмитрівки та Старосілля.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"На деокупованій Херсонщині продовжуються роботи з відновлення електропостачання. Маємо черговий гарний результат", - йдеться у повідомленні.
За його словами, зі світлом тепер 1740 українців.
"Робота з відновлення тривають, кожен населений пункт Херсонщини неодмінно буде зі світлом. Енергетики працюють над цим цілодобово", - резюмував очільник ОВА.
Ситуація на Херсонщині
Після деокупації Херсона та правобережжя області на звільнених територіях розпочалися стабілізаційні заходи. Сапери проводять розмінування, щоб комунальники могли якнайшвидше приступити до відновлення критичної інфраструктури.
У Херсоні поступово відновлюється зв'язок українських мобільних операторів.
СБУ затримала у Херсоні російського окупанта, який був перевдягнений у цивільну форму і намагався вдавати місцевого мешканця.
Поліція також продовжує фіксувати воєнні злочини окупантів на Херсонщині. Наразі відомо про 414 злочинів.
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