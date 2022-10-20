На деокупованій Харківщині знайшли 22 катівні, людей вивозили для знущань до РФ

Наразі назвати загальну кількість людей, які пройшли через ці тортури, не можна.

Начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко розповів, що правоохоронці встановили 22 місця тортур на деокупованих територіях області.

Про це він сказав на брифінгу 20 жовтня.

"Встановлено 22 місця тортур. Ми встановлюємо за свідченнями свідків чи потерпілих людей, які через них пройшли", – сказав Тимошко.

Зокрема, катівні знайдені у Вовчанську (2), Куп'янську (4), Шевченковому (2), Ізюмі (4), Козачій Лопані (3), Липцях, Великому Бурлуку, Пісках-Радьковських, Боровій.

За словами Тимошка, наразі назвати загальну кількість людей, які постраждали від тортур окупантів не можна, оскільки частина людей зараз перебувають у РФ.

Крім того, поліція має інформацію про те, що окупанти також вивозили людей на територію РФ, катували їх там, а потім повертали до України.

"У них є місце в Шебекіному (Бєлгородська область – ред.), де знаходяться наші військові та поліцейські полонені. Там вони також катували людей... Кілька днів тому ми вилучили тіло двох закатованих військовослужбовців. Їх ми точно знаємо, вивозили через Гоптівку у бік Бєлгорода, а повернули назад тіла. Тобто, швидше за все, мали місце тортури на території РФ. Є свідчення людей, які кажуть, що також тіла вивозили до РФ", – сказав він.

Він повідомив, що окупанти катували поліцейских, які залишалися на окупованих територіях.

"У нас є працівники, які є потерпілими, яких катували, тримали у ямах тощо", – повідомив начальник управляння.

Він також зазначив, що нині Державне бюро розслідувань оголосило про підозру 22 поліцейським, які перейшли на бік окупантів (як співробітників облуправління Нацполіції, так і інших поліцейських підрозділів, які до нього не входять).

"Тих, кого ще ми підозрюємо у можливій співпраці з ворогом, – лише 65 осіб, включно з цими 22", – сказав Тимошко.

У свою чергу начальник Головного управління ДСНС у Харківській області Олександр Волобуєв повідомив, що за час окупації через тортури пройшли 15 його співробітників.

Деокупація Харківщини

На початку вересня стало відомо, що ЗСУ деокупували 20 населених пунктів у Харківській області. Так, були звільнені міста Балаклія, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, селища Великий Бурлук і Дворічне, села в Дергачівській і Золочівській громадах.

Після поразки на Харківщині російські окупанти усвідомили свої помилки і почали будувати ешелоновану оборону, щоб завадити подальшому просуванню ЗСУ. Про це повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російських військових дуже деморалізувала поразка у Харківській області. У них є проблеми з особовим складом.