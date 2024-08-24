На деяких ділянках фронту окупанти посилили тиск: Генштаб повідомив про ситуацію

Протягом минулої доби на фронті відбулось 149 бойових зіткнень. Майже третина з яких - на Покровському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ відбулось сім бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку кількість боїв склала 20. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 13 атак противника в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім атак неподалік Виїмки, Білогорівки та Спірного.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили 22 спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського.

За підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Неліпівка та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 атаки противника. Ворог намагається просуватись в напрямку Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Георгіївка, Красногорівка та Карлівка, де окупанти 16 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледару Донецької області.

За минулу добу на Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не здійснював.

Раніше Генштаб повідомив, що ЗСУ за минулу добу ліквідували понад 1000 окупантів.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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