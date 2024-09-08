На деяких ділянках фронту окупанти посилили тиск: Генштаб повідомив про ситуацію

Минулої доби на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення. Покровський та Курахівський напрямки залишаються найгарячішими.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку агресор продовжував активні дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку противник 18 разів атакував позиції наших підрозділів.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 27 атак окупантів неподалік Чернещини, Невського, Лозової, Торського, Макіївки та Діброви.

На Сіверському напрямку Силами оборони також відбито вісім штурмових дій, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили вісім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив десять атак неподалік населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Суха Балка.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 44 штурмові та наступальні дії. Противник концентрував зусилля в районах Новогродівки, Михайлівки та Гродівки, де здійснив понад половину атак. Крім того, спроби окупантів просуватись вперед зупинено неподалік Зеленого Поля, Воздвиженки, Новотроїцького, Миролюбівки та Селідового Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка, Галицинівка, Українськ та Георгіївка, де ворог 47 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив сім штурмів наших позицій неподалік Водяного та Вугледара Донецької області.

На Придніпровському напрямку наші захисники припинили 11 спроб окупантів просуватись на рубежах, зайнятих українськими військами.

Раніше Генштаб повідомив, що за добу російське військо втратило 1270 військових. Більше про втрати росіян читайте у новині.