На деяких напрямках армія Путіна пнеться з усіх сил зірвати стрімкий контрнаступ ЗСУ - Генштаб

Противник і далі зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках.

Для цього армія РФ веде повітряну розвідку, продовжує здійснювати вогневе ураження позицій українських підрозділів, вживає заходів щодо відновлення втраченого положення, з цією метою перегруповує свої війська. Також наголошується, що зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу 10 вересня.

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Протягом доби російські окупанти завдали 9 ракетних та 10 авіаційних ударів по військових і цивільних об’єктах України. Зокрема, від ударів противника постраждали населені пункти Славгород, Велика Писарівка, Великі Проходи, Авдіївка, Сіверськ, Костянтинівка, Бахмут, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Дніпро, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Миколаїв, Білогір’я, Сухий Ставок та Брускінське.

У відповіль авіація Сил оборони здійснила понад 17 ударів по опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки противника, а також складах боєприпасів. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА та збили авіаційну ракету Х-59 у повітряному просторі Дніпропетровської області.

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, вогневого ураження пунктів управління, живої сили та бойової техніки, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника", - йдеться у зведенні.

В результаті вогневого впливу артилерії завдано ураження по двох пунктах управління, восьми районах зосередження живої сили та військової техніки противника, а також ворожій понтонній переправі, підсумували у Генштабі.

Нагадаємо, на тлі контрнаступу українських захисників на півдні російсько-окупаційна "влада" намагається військово посилити Херсон.

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