На ділянці Соледар-Бахмут окупанти по трупах намагаються прорватися вперед: Залужний - про надважкі бої на сході

У вівторок, 3 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів першу у новому році телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Український генерал розповів колезі про ситуацію на фронті, російські атаки на мирне населення та потреби для ЗСУ.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у себе на сторінці у Telegram.

"Розповів про зміни в оперативно-стратегічній обстановці, передусім в наземному та повітряному просторах України. Важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ. На Донецькому напрямку нам вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії", - наголосив Залужний.

Український генерад запевнив Міллі, що Сили оборони надійно тримають оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від російських обстрілів Херсону, передусім мирних мешканців та обʼєктів критичної інфраструктури міста. Також він підкреслив, що ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована.

За його словами, лише від 31 грудня 2022 року Росія завдала 14 ударів крилатими ракетами і застосувала 94 дрони-камікадзе типу "Shahed-136".

"Подякував генералу Міллі за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси іноземного виробництва. Сьогодні вони рятують життя насамперед цивільних громадян України. Ми також обговорили потреби Сил оборони для продовження боротьби з агресором. Я високо ціную лідерство генерала Міллі у наданні Україні військової допомоги. Взаємна довіра та спільне бачення допомагають підвищувати спроможності українського війська обороняти мирні міста і села нашої держави, що є гарантією безпеки в усій Європі", - впевнений Залужний.

Нагадаємо, за даними Генштабу за 3 січня, російські військові не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької області.

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