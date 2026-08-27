На дні Каховського водосховища з’явився новий фронт: NYT описало бої в заростях

ЗСУ / © Associated Press

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Колишнє Каховське водосховище після руйнування греблі перетворилося на густі зарості очерету, кущів та молодих дерев. Тепер ця місцевість стала окремою ділянкою фронту, де безпілотники часто не можуть побачити навіть власних бійців, а українські та російські військові полюють одне на одного практично пішки.

Про це пише The New York Times, журналісти якого спостерігали за роботою українського батальйону «Братство» в районі колишнього водосховища.

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Військові описують місцевість як справжні джунглі: влітку тут спекотно, багато комарів, а через густу рослинність інколи неможливо побачити людину вже за кілька метрів.

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Після підриву Каховської ГЕС 2023 року вода відійшла, а колишня заплава швидко заросла. Тепер російські військові намагаються використовувати цю територію для прихованого просування в напрямку Запоріжжя, тоді як українські підрозділи влаштовують засідки та проводять розвідку.

«Це непрозоро, складно, дезорієнтує і дуже небезпечно», — описав умови командир одного з підрозділів із позивним «Дивізія».

Дрони тут втрачають свою головну перевагу

Безпілотники значною мірою змінили сучасну війну, дозволивши вести розвідку й атакувати противника на відстані. Але над густими заростями колишнього водосховища їхні можливості значно обмежені.

Командир «Братства» Олексій Середюк розповів, що іноді українським військовим доводилося по три дні шукати навіть власного бійця.

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Дрони тут використовують переважно для доставки припасів, спостереження за відкритими ділянками та іноді для скидання вибухівки. Однак більшу частину роботи доводиться виконувати піхоті.

«У заростях очерету все як у старі добрі часи на початку повномасштабного вторгнення — прямий контакт», — розповів командир підрозділу з позивним «Апач».

«Ми шукаємо їх, а вони — нас»

За словами українських військових, Росія перекинула в район колишнього водосховища сотні солдатів. Там облаштовують спостережні пункти, місця збору особового складу та логістичні маршрути.

Українські бійці регулярно проводять рейди через зарості, щоб виявляти російські позиції та зривати їхнє просування.

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Під час однієї з таких операцій військові «Братства» зіткнулися з російськими солдатами буквально на близькій дистанції. Після перестрілки одного військового РФ взяли в полон. Повертатися з ним через зарості до своїх позицій групі довелося кілька днів.

Під час іншого зіткнення противника було майже неможливо розгледіти — російські військові виглядали лише як тіні між деревами.

«Ми почали відходити, тому що контакт був надто близьким. Це було дуже небезпечно», — розповів «Апач».

Росія намагається прокласти шлях до Запоріжжя

За оцінкою українських командирів, одна з цілей РФ — отримати можливість вільніше діяти на території колишнього водосховища та поступово просуватися до його протилежного берега.

Запоріжжя залишається одним із ключових напрямків для російської армії. Водночас українським силам останніми місяцями вдалося стримати просування противника на цьому напрямку.

У «Братстві» зазначають, що серед російських підрозділів трапляються як досвідчені військові, так і велика кількість менш підготовлених новобранців.

Українські командири також стверджують, що останнім часом російські військові частіше здаються в полон. Однією з причин у районі колишнього Каховського водосховища називають саме умови боїв: у густих заростях солдати не бачать противника й не завжди знають, що сталося з їхніми товаришами.

У результаті ця ділянка фронту дедалі менше нагадує технологічну війну дронів і дедалі більше — ближній піхотний бій, де противники буквально шукають один одного серед очерету та дерев.

Нагадаємо, За даними ISW, президент РФ Володимир Путін наказав захопити Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ до кінця 2026 року та планує мобілізувати ще 300 тис. солдатів після виборів до Держдуми. Аналітики вважають ці терміни нереалістичними, оскільки Росія не виконала жодного з 15 попередніх дедлайнів щодо Донеччини, а темпи її наступу значно сповільнилися.

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