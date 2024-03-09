На Дніпропетровщині через обстріл росіян загинув 16-річний підліток: ще один хлопець у важкому стані

Російська армія знову з артилерії обстріляла Нікопольщину.
Російські окупанти вкотре з артилерії обстріляли Нікопольський район на Дніропетровщині. Унаслідок злочинної атаки ворога загинув 16-річний підліток.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Сьогодні, 9 березня, росіяни вгатили по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині.
Загинув 16-річний юнак. Ще один хлопець, 22 років, перебуває у лікарні у важкому стані.
"Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін. Терористи... Вбили ні в чому неповинного юнака. Скалічили життя ще одній родині", – написав Лисак.
Зауважимо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю та навколишніх селах дронами і з артилерії.
Раніше повідомлялося, що РФ ударила по одному з торговельних центрів Нікополя.
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