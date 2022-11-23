На Дніпропетровщині через ракетний терор РФ проблеми зі світлом і перебої з водою

Громадян просять набратися терпіння і впертості.
На Дніпропетровщині через ракетну атаку РФ сталося різке зниження напруги у мережі, що призвело до аварійних відключень електрики. Також є проблеми з водою.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ракети росіян уразили енергетичну інфраструктуру країни. Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою", - заявив він.
Наразі працюють усі служби.
"Набираємося терпіння і впертості. Нас не зламали російські ракети, не зламає і тимчасова темрява", - додав Резніченко.
Тим часом у Києві теж призупинене постачання води. Також запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Нагадаємо, поліція опублікувала моторошне відео наслідків "прильоту" по багатоповерхівці на Київщині.
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