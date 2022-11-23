На Дніпропетровщині через ракетний терор РФ проблеми зі світлом і перебої з водою

На Дніпропетровщині через ракетну атаку РФ сталося різке зниження напруги у мережі, що призвело до аварійних відключень електрики. Також є проблеми з водою.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ракети росіян уразили енергетичну інфраструктуру країни. Через різке зниження напруги у мережі сталися аварійні відключення електрики по всій області. Знеструмлені й водоканали. Є перебої з водою", - заявив він.

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Наразі працюють усі служби.

"Набираємося терпіння і впертості. Нас не зламали російські ракети, не зламає і тимчасова темрява", - додав Резніченко.

Тим часом у Києві теж призупинене постачання води. Також запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, поліція опублікувала моторошне відео наслідків "прильоту" по багатоповерхівці на Київщині.

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