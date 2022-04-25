Побачив дружину в гостях: на Дніпропетровщині чоловік через ревнощі забив до смерті свого приятеля

Побачив дружину в гостях: на Дніпропетровщині чоловік через ревнощі забив до смерті свого приятеля

В Нікополі Дніпропетровської області правоохоронці затримали чоловіка, який через ревнощі жорстоко вбив місцевого мешканця.

Він забив його руками та ногами.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, інцидент стався під час конфлікту, який загорівся після того, як 33-річний чоловік прийшов в гості до знайомого та побачив там свою дружину. Ревнощі стали причиною того, що гість накинувся на власника житла з кулаками.

Чоловік завдав численні удари ногами та руками по тілу та голові 39-річного господаря квартири. Внаслідок чого він помер на місці. Після чого вкрав його майна, забра жінку та втік.

Але згодом його затримали правоохоронці.

“23 квітня слідчим за погодженням із прокуратурою зловмиснику повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 (“Вбивство”) КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід – тримання під вартою”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у загиблих мешканців Бучі та Ірпеня, знайдених у братських могилах, судові медики знайшли флешети - загострені сталеві снаряди, схожі на дротики дартс.

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