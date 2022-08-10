На Дніпропетровщині чоловік вистрелив з РПГ по відділенню поліції: є поранені (фото)

На Дніпропетровщині поліція затримала чоловіка, який вистрілив з ручного протитанкового гранатомета в будівлю відділення поліції.

В Покрові на Дніпропетровщині чоловік поцілив з протитанкового гранатомета в адмінбудівлю відділення поліції. Метою чоловіка було вбивство правоохоронців.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, чоловік, відносно якого вже відкрито два кримінальних провадження, вистрілив реактивною протитанковою гранатою по відділенню поліції.

“Снаряд влучив у стінку між другим та третім поверхами. Внаслідок пострілу по відділенню поліції № 2 двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження. Також була пошкоджена адміністративна будівля. Працівники поліції провели слідчі дії та розшукові заходи. В результаті підозрюваного було затримано - ним виявився 36-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що відносно нього два кримінальні провадження вже перебувають на розгляді в суді”, - розповіли в Нацполіції області.

Громадянину оголосили про підозру за ч. 1. ст. 348 КК України - посягання на життя працівника правоохоронного органу. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що окупанти погрожують фермерам на Херсонищні веденням "пропускної системи".

Читайте також: