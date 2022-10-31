На Дніпропетровщині чоловік закликав ЗСУ скласти зброю і здатися окупантам

На Дніпропетровщині затримали місцевого мешканця, який у соціальній мережі закликав ЗСУ скласти зброю.

На Дніпропетровщині чоловік через відеоролики на YouTube закликав українських військових скласти зброю. Він погрожував масовими жорстокими вбивствами.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Також читайте Чи може Україна вдарити по Москві безпілотниками: оптимістичний прогноз військового експерта

Як стало відомо, місцевий мешканець впродовж квітня-травня цього року використовував в своєму акаунті наративи про капітуляцію України. Чоловік закликав ЗСУ скласти зброю та погрожував військовим масовими жорстокими вбивствами.

“Також підозрюваний опублікував відеозапис, в якому поширив інформацію щодо місця розташування військовослужбовців ЗСУ. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено дві гранати Ф-1, п’ять артилерійських снарядів та майже 10 кілограмів канабісу”, - розповіли в прокуратури області.

Чоловік зараз перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні до 15 років засудили жінку, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва.

Читайте також: