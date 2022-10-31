На Дніпропетровщині чоловік закликав ЗСУ скласти зброю і здатися окупантам

На Дніпропетровщині затримали місцевого мешканця, який у соціальній мережі закликав ЗСУ скласти зброю.
На Дніпропетровщині чоловік через відеоролики на YouTube закликав українських військових скласти зброю. Він погрожував масовими жорстокими вбивствами.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, місцевий мешканець впродовж квітня-травня цього року використовував в своєму акаунті наративи про капітуляцію України. Чоловік закликав ЗСУ скласти зброю та погрожував військовим масовими жорстокими вбивствами.
“Також підозрюваний опублікував відеозапис, в якому поширив інформацію щодо місця розташування військовослужбовців ЗСУ. Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного вилучено дві гранати Ф-1, п’ять артилерійських снарядів та майже 10 кілограмів канабісу”, - розповіли в прокуратури області.
Чоловік зараз перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Україні до 15 років засудили жінку, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва.
Читайте також:
- Тіло доньки було під завалами, її мати померла у лікарні: на звільненій Херсонщині окупанти вбили двох жінок
- "Нова сторінка в історії взаємин": Україна та Чехія підписали три меморандуми про співпрацю
- Ракетний обстріл Чернівецької області: опублікували фото руйнувань та повідомили подробиці