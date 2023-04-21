На Дніпропетровщині чоловік "зливав" окупантам позиції Сил оборони: скільки він вроведе у в'язниці

На Дніпропетровщині до 15 років в’язниці засудили місцевого мешканця, який корегував ракетні обстріли з боку російських окупантів.

На Дніпропетровщині раніше судимий чоловік збирав дані про місця базування Сил оборони та передавав їх своєму сину, а вже той - росіянам, які запускали по регіону ракети. За це чоловіка засудили на 15 років в'язниці.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, зрадником виявився вже раніше засуджений мешканець Марганця, який тільки в березні минулого року вийшов з в’язниці. Чоловік почав збирати інформацію про переміщення Сил оборони на території регіону. Після чого надавав дані своєму сину, а вже той - окупантам.

“Насамперед він намагався виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300. Отримані відомості він передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань і брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку. Саме за його “наводкою” окупанти намагалися вдарити по інфраструктурі регіону на початку літа минулого року. Втім, українські сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети”, - наголосили в СБУ.

Чоловіка затримали українські військові. На підставі зібраних доказів його визнано винним у державній зраді. Його засуджено до 15 років позбавлення волі. Зважаючи, що чоловік має три роки непогашеної судимості, загалом він проведе за ґратами 18 років.

Нагадаємо, що СБУ відкрила провадження проти українських військових, які планували викрасти російський літак.

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